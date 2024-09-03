Ларин: Пиняеву лучше развиваться в «Локомотиве», а не думать о других клубах

Экс-директор академии «Чертаново» Николай Ларин посоветовал футболисту Сергею Пиняеву продолжать прогрессировать в «Локомотиве» и не задумываться о возможном переходе в другой клуб.

«Стоит ли Пиняеву переходить в «Спартак» или «Зенит»? Я ничего не знаю об интересе этих клубов. Поскольку я об этом ничего не знаю, ничего этого не существует. Вообще Сергею лучше развиваться сейчас в «Локомотиве», а не задумываться о других клубах», — приводит слова Ларина Metaratings.

Напомним, сегодня, 3 сентября, «Локомотив» объявил о продлении контракта с Пиняевым. 19-летний Сергей Пиняев является воспитанником «Чертаново». Сергей выступает за «Локомотив» с января 2023 года, куда перешёл из самарских «Крыльев Советов». За это время вингер принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Предыдущее соглашение футболиста с клубом было рассчитано до 31 декабря 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.