Борис Игнатьев: многим командам РПЛ стоит взять пример с «Локомотива»

Известный российский тренер Борис Игнатьев высказался о перспективах нынешнего состава московского «Локомотива».

«В «Локомотиве» проведена очень хорошая работа, и команда выглядит очень убедительно, показывая хороший и динамичный футбол, но не без изъянов. Футболисты «Локомотива» подошли к этому чемпионату в хорошей физической форме. Главный показатель команды, что в последних матчах в старте выходил всего один иностранец. Это говорит о том, что в клубной вертикале, школе и академии хорошо поставлена работа. Всё работает на качественном уровне.

Поэтому многим командам стоит взять пример с «Локомотива». Вместо того чтобы привозить посредственных легионеров, надо больше внимания уделять нашим ребятам. Для меня радость, что клуб выбрал это направление. Но «Локомотиву» уже сегодня надо усиливать команду, так как она находится на лидирующих позициях. Надо усилить центр обороны и атаку, куда надо пригласить более качественных футболистов, которые будут определять лицо команды», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.