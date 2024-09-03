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Сборная России по футболу 2024: ближайшие матчи, расписание, с кем сыграет, когда

Сборная России по футболу 2024: ближайшие матчи, расписание, с кем сыграет, когда
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В начале сентября сборная России проводит учебно-тренировочные сборы, в рамках которых проведёт два товарищеских матча.

Расписание матчей сборной России на сентябрь:

  • 5 сентября, 16:00 мск. Вьетнам — Россия;
  • 7 сентября, 16:00 мск. Россия — Таиланд.
Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
05 сентября 2024, четверг. 16:00 МСК
Вьетнам
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
07 сентября 2024, суббота. 16:00 МСК
Россия
Не начался
Таиланд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интересно, что россияне никогда в истории не встречались с Вьетнамом и Таиландом на взрослом уровне в большом футболе.

В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА. Аналогичная ситуация с баном произошла и на клубном уровне — команды РПЛ не принимают участия в еврокубках. Сборную России тренирует Валерий Карпин, который возглавил команду летом 2021-го, сменив на этом посту Станислава Черчесова.

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