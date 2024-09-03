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В «Барселоне» рассказали, чего ждут от главного тренера Ханси Флика

В «Барселоне» рассказали, чего ждут от главного тренера Ханси Флика
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Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что ждёт от главного тренера команды Ханси Флика.

«Мы хотим от Ханси Флика упорного труда и профессионализма, чтобы он стал тренером, который каждый день привносит интенсивность. Мы сходимся во взглядах на всё и закладываем основу для достижения наших целей», — приводит слова Лапорты пресс-служба «Барселоны» в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в матче 4-го тура Ла Лиги «Барселона» разгромила «Вальядолид». Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мерой Эскудеросом. Игра закончилась разгромной победой «Барселоны» — 7:0. По состоянию на сегодняшний день «Барселона» располагается на первом месте турнирной таблицы Ла Лиги, заработав 12 очков. Флик возглавил «Барселону» этим летом, сменив в должности главного тренера Хави.

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