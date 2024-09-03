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«Порту» выступил с заявлением о сорвавшемся трансфере Галено в «Аль-Иттихад»

«Порту» выступил с заявлением о сорвавшемся трансфере Галено в «Аль-Иттихад»
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Пресс-служба футбольного клуба «Порту» выступила с заявлением о несостоявшемся трансфере вингера Вендерсона Галено в саудовский «Аль-Иттихад». Ранее стало известно, что после достижения полной договорённости саудовцы перестали выходить на связь и приобрели другого футболиста на эту позицию.

«Что касается несостоявшегося трансфера Вендерсона Галено в «Аль-Иттихад», «Порту» сообщает, что направит сообщение председателю вышеупомянутого клуба и председателю Лиги Саудовской Аравии, выражая своё глубокое недовольство тем, как был проведён процесс переговоров и прерван после достижения полного соглашения между клубами и спортсменом.

«Порту» рад, что может рассчитывать на Галено в качестве члена своей команды, и укрепляет свою уверенность в способностях и мотивации профессионала, чтобы продолжить великолепную игру, которую он демонстрирует в клубе», — приводит текст заявления пресс-службы «Порту» A Bola.

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