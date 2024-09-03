Шалимов: для ЦСКА важно выигрывать матчи с соперниками, которые ниже уровнем

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о победе московского ПФК ЦСКА в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками». Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу армейцев. Шалимов отметил важность этой победы, ведь для борьбы за чемпионство важно не терять очки в матчах с середняками и аутсайдерами Российской Премьер-Лиги.

«В таких играх на первый план выходит мастерство, которое и решает исход матча. У «Химок» свои моменты не реализовали Мирзов и Руденко, а армейцы свои моменты реализовали. Для ЦСКА крайне важно забирать матчи с соперниками, которые ниже уровнем, даже проигрывая своим прямым конкурентам. Армейцы уступили «Краснодару» и «Локо», но забрали очки с командами второй восьмёрки — это даже важнее», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, по итогам семи стартовых туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице. Команда Марко Николича набрала 13 очков. Возглавляет таблицу чемпионата России «Зенит», который является и действующим чемпионом страны.