Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Текстильщик — Спартак Кс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В ЦСКА рассказали, о чём разговаривали на встрече клубов РПЛ с главой департамента РФС

В ЦСКА рассказали, о чём разговаривали на встрече клубов РПЛ с главой департамента РФС
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор московского ПФК ЦСКА Роман Бабаев рассказал о встрече клубов Российской Премьер-Лиги с главой департамента РФС Милорадом Мажичем. Функционер отметил, что подобные встречи «глаза в глаза» являются важной частью коммуникации с судейским корпусом в российском футболе.

«Удовлетворены ли мы ответами Мажича? Некоторые вопросы пока остались в подвешенном состоянии, потому что требуют анализа. Прозвучали определённые предложения от клубов РПЛ, Мажич и коллеги из РФС их услышали. Понятно, что формат и полномочия сегодняшнего совещания не предполагали конкретных решений. Но в любом случае то, что состоялся разговор глаза в глаза — это важно», — приводит слова Романа Бабаева интернет-портал Sport24.

Напомним, встреча Мажича с представителями клубов РПЛ состоялась сегодня, 3 сентября.

Материалы по теме
Газизов: Мажичу салам алейкум. Ждём его в Дагестане, свозим в горы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android