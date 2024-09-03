Вингер «Челси» Санчо: мне нравится стиль Марески

Крайний нападающий «Челси» Джейдон Санчо признался, что ему импонирует стиль игры главного тренера «синих» Энцо Марески.

«Мне нравится его стиль игры. Когда вингеры получают мяч, он любит, чтобы они шли один на один и действовали прямолинейно. Это очень привлекательно, мне близок этот стиль», — приводит слова Санчо пресс-служба «Челси» на официальном сайте клуба.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 24-летний нападающий не был включён в заявку «Манчестер Юнайтед» ни на один из двух стартовых матчей. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн. Ранее вингер выступал за молодёжную команду «Манчестер Сити» и дортмундскую «Боруссию». «Челси» после трёх туров АПЛ набрал четыре очка и занимает 11-е место в турнирной таблице.