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Защитник «Локомотива» Ньямси: нельзя опускать руки из-за одного неудачного матча

Защитник «Локомотива» Ньямси: нельзя опускать руки из-за одного неудачного матча
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Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси ответил на вопрос об ошибках голкипера железнодорожников Ильи Лантратова в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:3). Футболист отметил, что ошибки нужно воспринимать правильно и работать над их устранением.

«Поддержала ли команда Лантратова после ошибок? Илья – замечательный вратарь, и мы его, конечно, поддержали. Ошибаются все, это нормально. Другое дело – как ты воспримешь эти ошибки, поработаешь над их устранением. По результатам одного матча нельзя опускать руки и сдаваться. Без ошибок не бывает футбола. Это естественно. Любой человек может ошибиться, поэтому не надо зацикливаться на неудачах. Мы идём дальше», — приводит слова Ньямси «Евро-Футбол.Ру».

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