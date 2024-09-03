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«Мама не переставала плакать от гордости». Браими назвал самые памятные игры за «Факел»

«Мама не переставала плакать от гордости». Браими назвал самые памятные игры за «Факел»
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Полузащитник «Факела» Мохамед Браими назвал два самых памятных матча в составе воронежского клуба.

«У меня есть две наиболее памятные игры в составе «Факела». Первая – в Москве с «Динамо» в апреле 2023 года, когда мы выиграли со счётом 2:0. Это была первая выездная победа «Факела» в том сезоне Российской Премьер-Лиги. Я отдал голевую передачу – да и в целом выступление получилось крайне удачным.

Вторая игра – с «Оренбургом» на Центральном стадионе профсоюзов. Тогда мы, к сожалению, уступили, но наши потрясающие болельщики поддерживали команду весь матч. В тот день случился крайне эмоциональный момент: я отдал голевой пас на Хызыра Аппаева, но взятие ворот в итоге отменили судьи VAR.

На встрече с «Оренбургом» была моя мама, она специально приехала из Франции. Как же она приятно была удивлена, когда увидела, как здесь люди проживают футбольные встречи, как они реагируют на каждое действие. Эти эмоции стали уникальными для моей мамы, она не переставала плакать от гордости, она запомнила тот день на всю жизнь благодаря болельщикам «Факела», — приводит слова Браими пресс-служба клуба на официальном сайте.

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