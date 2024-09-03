Шалимов: лидеры «Локомотива» подвели команду в матче с «Краснодаром»

Известный отечественный тренер Игорь Шалимов высказался о поражении «Локомотива» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Железнодорожники уступили на домашнем поле со счётом 0:3. По мнению Шалимова, «Локомотив» подвели его лидеры.

«Локомотив» в этом матче подвели футболисты, которые в предыдущих играх были лидерами. Батраков не забил один классный момент — и если тут можно списать на молодость, которой свойственна нестабильность, то к Лантратову, который достаточно опытен, вопросы большие. Очень неудачный матч, и претензии можно предъявить по всем трём голам — первые две явные ошибки, а третий — пусть и с близкого расстояния, но мог выручать, когда мяч прошёл под плечом», — приводит слова Шалимова интернет-портал «РБ Спорт».