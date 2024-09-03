«Ахмат» объявил о возвращении Сергея Ташуева на пост главного тренера

Грозненский «Ахмат» на своём официальном сайте объявил о возвращении Сергея Ташуева на пост главного тренера. Стороны подписали контракт сроком на два года.

«Желаем Сергею Абуезидовичу удачи и побед с родным клубом!» — написала пресс-служба грозненцев.

Напомним, Ташуев работал в «Ахмате» в сезоне-2022/2023. Под его руководством команда заняла пятое место в РПЛ. Затем специалист возглавил воронежский «Факел», из которого ушёл в апреле этого года.

Накануне пост главного тренера «Ахмата» покинул 47-летний российский специалист Магомед Адиев, который возглавлял грозненскую команду с 5 апреля 2024 года. Под руководством Адиева «Ахмат» принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых шесть раз одержал победу, пять раз сыграл вничью и восемь раз потерпел поражение.

После семи туров РПЛ «Ахмат» набрал пять очков и занимает 15-е место. В следующем матче грозненцы сыграют с московским «Динамо», встреча состоится 15 сентября.