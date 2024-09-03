Борис Игнатьев: придёт час, когда сборная России будет на хорошем уровне

Известный отечественный тренер Борис Игнатьев высказался в преддверии товарищеских матчей сборной России с командами Вьетнама и Таиланда.

«Любые матчи сборной России нужны. Нужно играть и знакомиться со своими лучшими футболистами. Это объединяет болельщиков вокруг национальной команды. Придёт час, когда мы будем играть на хорошем уровне. А если сборная не живёт и жизнь не пульсирует, то не на что рассчитывать.

С другой стороны, мы оценим игру с Вьетнамом и Таиландом с творческой позиции. Всегда приятно побеждать, и я убеждён, что мы добьёмся побед в этих играх. Но при этом очень важно, чем обусловлены эти победы — индивидуальным мастерством или коллективными действиями?» — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.