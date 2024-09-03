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Экс-тренер «Рубина» Шаронов сравнил РПЛ с Первой лигой

Экс-тренер «Рубина» Шаронов сравнил РПЛ с Первой лигой
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Российский тренер Роман Шаронов сравнил уровень игроков клубов Российской Премьер-Лиги с футболистами Мелбет Первой лиги.

— Три пункта, по которым Первая лига отличается от РПЛ.
— Назову два. Во-первых — качество игроков: не думал, что разрыв по сравнению с Премьер-Лигой настолько большой. Подтверждение моим словам — трансферные кампании «Рубина» и «Балтики» в прошлом году и «Акрона» и махачкалинского «Динамо» — в этом: они поменяли практически половину состава, как только вышли в РПЛ.

— Что во-вторых?
— Организация клубов — базы, персонал, оборудование для тренировок, стадионы. Хотя сейчас в Первой лиге появились «Урал», «Сочи» и «Ротор». У них отличные стадионы с хорошими полями, на которых приятно играть, — приводит слова Шаронова Sport24.

Роману Шаронову 47 лет. Во время карьеры игрока он выступал за «Локомотив», китайский «Фуабей», «Рубин», «Терек» и «Шинник». Вместе с казанцами Шаронов дважды выигрывал чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны. Профессиональную карьеру Роман завершил в 2014-м, тогда же начал работать тренером. Последним его клубом был «СКА-Хабаровск», который российский специалист покинул 31 мая 2024 года.

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