«Людьми управляют деньги». Набабкин высказался о переходе Соболева в «Зенит»

37-летний бывший защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин, ныне выступающий в составе медийного футбольного клуба «СКА-Ростов», поделился мыслями о переходе нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Соболев говорил, что полностью считает себя спартаковцем, а в итоге перешёл в «Зенит»? Сейчас жизнь такая, раньше всё по-другому было. В какой-то степени людьми управляют деньги», — приводит слова Набабкина «РБ Спорт».

30 августа пресс-служба «Зенита» официально объявила о подписании трёхлетнего контракта с Соболевым с опцией продления ещё на один сезон. Около месяца назад Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Переговоры сторон проходили сложно — клубы долго искали компромисс в финансовом вопросе.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Александр Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 7,5 млн.