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Борис Игнатьев: «Динамо» Махачкала — дисциплинированная и ответственная команда

Борис Игнатьев: «Динамо» Махачкала — дисциплинированная и ответственная команда
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Известный отечественный тренер Борис Игнатьев высказался об игре махачкалинского «Динамо» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Этим летом разочаровали все команды РПЛ, которые находятся внизу турнирной таблицы. Им не хватает многого, говоря о игровых концепциях и реализации. Команды, располагающиеся внизу, говорят, что у них не хватает футболистов. К примеру, взять «Динамо» Махачкала — команда только вышла из Первой лиги и приобрела не так много игроков. Важно, что они как-то выстроили свою модель и подняли к себе требования. Это очень дисциплинированная и ответственная команда.

Футболисты прекрасно понимают, как обороняться и как атаковать. Махачкалинцам не хватает художников, которые разрисовали бы полотно при атакующих действиях, но зато они не проигрывают в микроэпизодах, из чего складывается картина характера команды», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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