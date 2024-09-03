Борис Игнатьев: «Динамо» Махачкала — дисциплинированная и ответственная команда

Известный отечественный тренер Борис Игнатьев высказался об игре махачкалинского «Динамо» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Этим летом разочаровали все команды РПЛ, которые находятся внизу турнирной таблицы. Им не хватает многого, говоря о игровых концепциях и реализации. Команды, располагающиеся внизу, говорят, что у них не хватает футболистов. К примеру, взять «Динамо» Махачкала — команда только вышла из Первой лиги и приобрела не так много игроков. Важно, что они как-то выстроили свою модель и подняли к себе требования. Это очень дисциплинированная и ответственная команда.

Футболисты прекрасно понимают, как обороняться и как атаковать. Махачкалинцам не хватает художников, которые разрисовали бы полотно при атакующих действиях, но зато они не проигрывают в микроэпизодах, из чего складывается картина характера команды», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.