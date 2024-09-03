Президент «Динамо» Мх Гаджиев: уровень готовности Агаларова невысок, у нас есть вопросы

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о 24-летнем нападающем Гамиде Агаларове, перешедшем этим летом из грозненского «Ахмата».

«Гамиду не надо было долго вписываться. Он вписался уже через пару минут после того, как попал в команду. В этом вопроса нет. Вопрос есть в уровне готовности. Уровень его готовности невысок.

Речь о физической форме? Не только о ней. С точки зрения ментальности он готов. А к специальной подготовке, которая включает в себя физическую, тактическую и техническую составляющие, у нас есть вопросы», — приводит слова Гаджиева Metaratings.

Агаларов является воспитанником махачкалинского «Анжи». 24-летний нападающий был игроком «Ахмата» с лета 2022 года. В этом сезоне 24-летний форвард забил два гола в шести матчах. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.