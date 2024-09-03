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Олег Терёхин: «Ахмат» знает Ташуева — он умеет работать с материалом, который есть

Олег Терёхин: «Ахмат» знает Ташуева — он умеет работать с материалом, который есть
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Бывший футболист «Ахмата» Олег Терёхин высказался о возвращении Сергея Ташуева на пост главного тренера грозненской команды.

«Я считаю возвращение Ташуева в «Ахмат» хорошим. Если бы руководители «Ахмата» чуть-чуть подождали в прошлый раз, он бы всё наладил в команде. Мне кажется, что именно при Ташуеве у «Ахмата» был лучший результат. Я читал, что в грозненский клуб рассматривался Талалаев, но, видимо, у него были большие запросы. А Ташуев спокойно работает с тем материалом, который есть. В «Факеле» тоже хорошо работал, но поспешили и рано убрали. Регион знает Ташуева, он умеет работать с командами», — сказал Олег Терёхин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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