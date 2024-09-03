Бабаев: официального предложения от «Химок» по Мендесу не было

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что армейцы не получали от «Химок» официального предложения по аренде полузащитника Виктора Мендеса.

— Правда, что Мендес перейдёт в аренду в «Химки»?

— От «Химок» официального предложения не было, — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что подмосковные «Химки» заинтересованы в услугах Виктора Мендеса. Сообщалось, что чилиец может перейти в «Химки» на правах аренды до конца нынешнего сезона. 24-летний Мендес выступает за московский ЦСКА с июля 2022 года после перехода из чилийской «Эспаньолы». На счету игрока один гол и одна результативная передача в 71 матче за армейский клуб. Соглашение Мендеса с ЦСКА рассчитано до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 5 млн.