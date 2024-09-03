Терёхин рассказал, какая команда разочаровала на старте сезона РПЛ

Бывший футболист «Ахмата» Олег Терёхин ответил на вопрос, какая команда разочаровала его на старте сезона чемпионата России.

«С «Факелом» всё понятно — у них слабый состав. С «Химками» тоже всё ожидаемо, потому что в клубе идёт чехарда с тренерами и футболистами. Этим летом разочаровал «Ахмат». У команды хороший состав. В прошлом году хорошо закончили чемпионат, но начало этого сезона было не очень. Надеюсь, что Ташуев всё наладит», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после семи туров Российской Премьер-Лиги грозненский клуб набрал пять очков и на текущий момент занимает 15-е место, находясь в зоне прямого вылета.

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