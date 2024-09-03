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Президент «Барселоны» заявил, что Гюндоган покинул клуб не по финансовым причинам

Президент «Барселоны» заявил, что Гюндоган покинул клуб не по финансовым причинам
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на слова экс-полузащитника сине-гранатовых Илкая Гюндогана, который в прощальном письме перед уходом из каталонского клуба сообщил, что готов покинуть испанский гранд, если это поможет ему наладить финансовое положение.

«После встречи с Фликом и оценки ситуации в команде он [Гюндоган] решил, что хочет уйти. Это исключительно спортивное решение. Пришедший в клуб Ольмо стал футболистом, выполняющим ту же функцию, что и Гюндо.

Это было спортивное решение игрока и клуба. Я слышал, что это могло быть финансовым решением, но это не так», — приводит слова Лапорты Manchester Evening News.

Минувшим летом Гюндоган покинул «Барселону» и присоединился к «Манчестер Сити».

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