Агент Голенкова: если предложение ЦСКА устроит «Ростов», мы готовы переходить

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы нападающего «Ростова» Егора Голенкова, прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны московского ЦСКА.

«Со мной никто из ЦСКА не связывался. Возможно, был разговор на уровне клубов. После матча с «Факелом» Егор сказал, что хочет больше времени получать, как и любой другой футболист. Но в его словах не было недовольства, это больше желание.

Он в этом сезоне много игр сыграл, в Кубке выходил с капитанской повязкой. Если предложение ЦСКА устроит «Ростов», мы готовы переходить», — приводит слова Талаева Metaratings.

Голенков выступает в составе «Ростова» с февраля 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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