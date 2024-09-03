Игрок «Валенсии» Рафа Мир был задержан по подозрению в сексуальном насилии — Cadena Ser

27-летний нападающий «Валенсии» Рафа Мир был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в осуществлении сексуального насилия в отношении двух девушек. Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, инцидент произошёл на вечеринке, проходившей в доме испанского футболиста. Подчёркивается, что в доме игрока находился ещё один мужчина, который также был задержан по подозрению в сексуальном насилии в отношении этих девушек.

На текущий момент Мир ожидает момента, когда он предстанет перед судом, чтобы дать показания.

Нападающий выступает в составе «Валенсии» на правах аренды. Права на него принадлежат «Севилье». В нынешнем сезоне Мир сыграл четыре матча в испанской Примере, в которых отметился одним ассистом.

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