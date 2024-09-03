Криштиану Роналду назвал человека, которого хочет «победить» в YouTube

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что хочет обогнать по числу подписчиков в YouTube блогера Мистера Биста.

«Мистер Бист в YouTube? Давайте попробуем победить его через два года (смеётся). Это тот парень, которого я должен победить в YouTube, и я хочу победить его, будьте осторожны», — приводит слова Роналду Reddit.

Собственный канал Роналду в YouTube стал самым быстрым за всю историю платформы по количеству затраченного времени для набора первого миллиона подписчиков.

39-летний форвард перешёл в «Аль-Наср» в январе 2023 года после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне Роналду провёл за саудовский клуб 44 матча во всех турнирах, забил 44 мяча и отдал 13 результативных передач.

Ранее Криштиану выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус». На его счету пять побед в Лиге чемпионов.