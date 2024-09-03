Терёхин: кубинцы приехали к нам со стройки, а азиатские сборные научились играть

Бывший футболист «Ахмата» Олег Терёхин поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах национальной команды со сборными Вьетнама и Таиланда.

«Не думаю, что для сборной России матчи с Вьетнамом и Таиландом пройдут как с Кубой. Кубинцы же приехали со стройки и даже без бутс. Вьетнам и Таиланд — это хорошие команды, ведь в Азии все научились играть в футбол. Будет долгий перелёт для нашей команды, но интересно посмотреть, что из себя представляют эти сборные.

Сборной России обязательно надо играть. У нас подрастает такая молодёжь, которой нужно играть. Сейчас всё закончится, и нам скажут: «Заходите и играйте». А у нас ничего не готово», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в сентябре сборная России сыграет два товарищеских матча — с Вьетнамом и Таиландом. Встречи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября.