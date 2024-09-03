Александр Шикунов: смена тренера в «Спартаке» пошла на пользу

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов поделился своим мнением о текущем состоянии команды под руководством Деяна Станковича, который возглавил клуб этим летом.

«Смена тренера в «Спартаке» точно пошла на пользу. Невооружённым глазом видно, что это уже другой «Спартак». Сейчас у Станковича есть две недели для подготовки к следующему этапу чемпионата. У него есть время проанализировать всё плохое и хорошее, а также сделать первые выводы по работе в нашем чемпионате», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают четвёртое место в турнирной таблице нового сезона чемпионата России, набрав 10 очков по итогам пяти матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 13 очков.