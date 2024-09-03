«Валенсия» сделала заявление по Рафе Миру, подозревающемуся в сексуальном насилии

«Валенсия» выпустила заявление по поводу ситуации с 27-летним нападающим клуба Рафой Миром, который был задержан по подозрению в сексуальном насилии в отношении двух девушек.

«Говоря о появившихся в СМИ новостях об аресте игрока «Валенсии» Рафы Мира, можем сказать, что клуб осведомлён об этом задержании и в отсутствие подробностей о нём на текущий момент можем заявить только о готовности сотрудничать во всём, что может потребовать правосудие», — написано в заявлении на официальном сайте «Валенсии».

Ранее в СМИ появилась информация, что инцидент произошёл на вечеринке, состоявшейся в доме испанского футболиста. Подчёркивалось, что на текущий момент Мир ожидает момента, когда он предстанет перед судом, чтобы дать показания.

Нападающий выступает в составе «Валенсии» на правах аренды. Права на него принадлежат «Севилье». В нынешнем сезоне Мир сыграл четыре матча в испанской Примере, в которых отметился одним ассистом.

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