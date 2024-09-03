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Защитник сборной Казахстана Скворцов: хочется сыграть с Холандом и Эдегором

Защитник сборной Казахстана Скворцов: хочется сыграть с Холандом и Эдегором
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Защитник сборной Казахстана и подмосковных «Химок», выступающий в этом сезоне на правах аренды в «Шиннике», Лев Скворцов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура Лиги наций УЕФА с национальной командой Норвегии. Встреча пройдёт в пятницу, 6 сентября, в 17:00 мск.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 1-й тур
06 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Казахстан
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Особых ожиданий от матча с Норвегией, если честно, нет, но очень хочется сыграть с такими сильными футболистами, как Холанд и Эдегор, посмотреть себя на их уровне. Интересно, как команда будет выглядеть в матче с Норвегией. Я думаю, что нам всё по силам. Лёгкой игры у нас не будет, но и у них её не будет тоже», – приводит слова Скворцова Metaratings.

Сборные Казахстана и Норвегии начнут своё участие в третьей группе лиги В. Их соперниками станут национальные команды Австрии и Словении. Действующим победителем турнира является сборная Франции.

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