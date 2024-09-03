Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Текстильщик — Спартак Кс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хочу добиваться самых высоких целей». Игрок «Локомотива» Митрюшкин о выступлении за клуб

«Хочу добиваться самых высоких целей». Игрок «Локомотива» Митрюшкин о выступлении за клуб
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер московского «Локомотива» Антон Митрюшкин рассказал о своих амбициях в новом клубе.

«Да, я воспитанник «Спартака», я этого не отрицаю, но сейчас я здесь, в «Локомотиве» и хочу добиваться только самых высоких целей с железнодорожниками», — приводит слова Митрюшкина Legalbet.

Напомним, 28-летний вратарь присоединился к «Локомотиву» нынешним летом в статусе свободного агента. До этого Митрюшкин играл за подмосковные «Химки». В нынешнем сезоне вратарь принял участие в двух матчах Фонбет Кубка России, один из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

Материалы по теме
Защитник «Локомотива» Ньямси: нельзя опускать руки из-за одного неудачного матча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android