«Хочу добиваться самых высоких целей». Игрок «Локомотива» Митрюшкин о выступлении за клуб

Голкипер московского «Локомотива» Антон Митрюшкин рассказал о своих амбициях в новом клубе.

«Да, я воспитанник «Спартака», я этого не отрицаю, но сейчас я здесь, в «Локомотиве» и хочу добиваться только самых высоких целей с железнодорожниками», — приводит слова Митрюшкина Legalbet.

Напомним, 28-летний вратарь присоединился к «Локомотиву» нынешним летом в статусе свободного агента. До этого Митрюшкин играл за подмосковные «Химки». В нынешнем сезоне вратарь принял участие в двух матчах Фонбет Кубка России, один из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.