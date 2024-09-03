«Спартак» договорился с «Виторией Гимарайнш» о трансфере Рикарду Мангаша — O Jogo

«Спартак» договорился с «Виторией Гимарайнш» о покупке 26-летнего защитника Рикарду Мангаша. Об этом сообщает O Jogo.

По информации источника, красно-белые заплатят за переход Мангаша € 2 млн. Португальский защитник ожидает, что ему будет предложен контракт, рассчитанный на два года. Подчёркивается, что футболист уже попрощался с партнёрами по команде.

Рикарду выступает за «Виторию» с 2023 года. За этот период он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 10 результативными передачами. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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