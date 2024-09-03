Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Текстильщик — Спартак Кс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шикунов: «Ростов» закончит чемпионат в середине таблицы — это их ниша

Шикунов: «Ростов» закончит чемпионат в середине таблицы — это их ниша
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о перспективах «Ростова» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Ростов» — добротный середняк, команда набирает свои очки. Клуб может обыграть любого или проиграть любой команде. Поэтому в клубе нет никаких проблем. Они закончат чемпионат в середине турнирной таблицы. Их оттуда даже раскалённым железом не выгонишь, ведь это их ниша», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за семь матчей. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.

В следующем матче ростовчане встретятся с «Краснодаром» 14 сентября.

Материалы по теме
Агент Голенкова: если предложение ЦСКА устроит «Ростов», мы готовы переходить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android