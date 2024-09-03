Шикунов: «Ростов» закончит чемпионат в середине таблицы — это их ниша

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о перспективах «Ростова» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Ростов» — добротный середняк, команда набирает свои очки. Клуб может обыграть любого или проиграть любой команде. Поэтому в клубе нет никаких проблем. Они закончат чемпионат в середине турнирной таблицы. Их оттуда даже раскалённым железом не выгонишь, ведь это их ниша», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за семь матчей. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.

В следующем матче ростовчане встретятся с «Краснодаром» 14 сентября.