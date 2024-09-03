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Экс игрок «Локомотива» Жоау Мариу перешёл в «Бешикташ» — Скира

Экс игрок «Локомотива» Жоау Мариу перешёл в «Бешикташ» — Скира
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Полузащитник «Бенфики», ранее выступавший в составе московского «Локомотива», Жоау Мариу перешёл в турецкий «Бешикташ». Об этом сообщает журналист Николо Скира в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сумма трансфера составила € 3,5 млн. Игрок подписал контракт с клубом до 2027 года.

Мариу в текущем сезоне сыграл два матча за клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

За «Локомотив» Жоау Мариу выступал на правах аренды в сезоне-2019/2020. За это время Мариу провёл 22 матча, в которых забил один гол и отдал семь результативных передач.

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