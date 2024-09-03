В ЦСКА отреагировали на информацию об интересе клуба к защитнику «Ньюэллс Олд Бойз»

В ЦСКА прокомментировали информацию об интересе клуба к защитнику «Ньюэллс Олд Бойз» Анхело Мартино. Ранее появилась информация, что армейцы хотят приобрести игрока.

«ЦСКА не интересуется и никогда не интересовался футболистом по фамилии Мартино. Как и в принципе не интересовался фланговыми или центральными защитниками в текущее трансферное окно. Поэтому, когда появляется «инсайд» о переговорах по защитнику, смело можно фиксировать, что это агентская «утка», — написал глава пресс-службы клуба Кирилл Брейдо в одной из социальных сетей.

Мартино в прошлом сезоне сыграл 11 матчей за клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,30 млн.