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У Кержакова перед отставкой был разговор на повышенных тонах с руководством «Кайрата»

У Кержакова перед отставкой был разговор на повышенных тонах с руководством «Кайрата»
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Одной из причин отставки Александра Кержакова с поста главного тренера «Кайрата» стало поражение от «Астаны» и последовавший разговор с руководством. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к клубу.

По словам источника, разговор между Кержаковым и руководством «Кайрата» прошёл на повышенных тонах. Во время него тренер заявил, что если клуб считает правильным его уволить, то пусть так и будет.

Предыдущим клубом Александра Кержакова был сербский «Спартак» из Суботицы, который он возглавлял с июня по ноябрь 2023 года. Ранее экс-форвард работал в качестве главного тренера в кипрской «Кармиотиссе» (с февраля по апрель 2023 года), «Нижнем Новгороде» (с июня 2021 по июнь 2022 года) и томской «Томи» (с сентября 2020 по май 2021 года).

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