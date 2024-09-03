Президент «Барселоны»: наши отношения с «Реалом» плохие, ведь они влезли в дело Негрейры

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался относительно взаимоотношений с мадридским «Реалом».

«Отношения с «Реалом» плохие, потому что они влезли в дело Негрейры, а это неприемлемо. Пускай они делают то, что считают нужным, мы будем делать то же самое», — приводит слова Лапорты Football Espana.

Напомним, в начале минувшего августа мадридский клуб попросил продлить расследование по делу Негрейры до марта 2025 года. Ранее, в мае с руководства сине-гранатовых сняли обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Также «сливочные» и Ла Лига выступали против удовлетворения апелляций, подаваемых «Барселоной» в ходе разбирательства.

Материалы по теме Президент «Барселоны» заявил, что Гюндоган покинул клуб не по финансовым причинам

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: