Дешам: Мбаппе не в лучшей форме, но он не робот и не супермен

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о текущей игровой форме нападающего «трёхцветных» и мадридского «Реала» Килиана Мбаппе.

«Сборная Франции играет лучше, когда в ней есть Килиан. По своему опыту могу сказать, что пребывание в сборной Франции — это перерыв, который может стать полезным для некоторых из игроков.

Поначалу [в «Реале»] он был неэффективен, но я поговорил с Мбаппе, и Килиан чувствует себя хорошо. Очевидно, что он ещё не в лучшей форме, но Мбаппе не робот и не супермен. Ожидания высоки. Килиан обладает способностью правильно воспринимать всё, что происходит на поле и за его пределами. Однако фактор человеческой усталости может играть важную роль», — приводит слова Дешама Goal.

Мбаппе присоединился к мадридскому клубу минувшим летом. За этот период он сыграл пять матчей во всех турнирах, в которых забил три гола.

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