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Шикунов: раньше в «Крыльях Советов» была сказка, но сейчас происходит перезагрузка

Шикунов: раньше в «Крыльях Советов» была сказка, но сейчас происходит перезагрузка
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал текущее положение «Крыльев Советов» в РПЛ под руководством главного тренера Игоря Осинькина.

«Пока не хотелось бы говорить, что «Крылья Советов» — разочарование, потому что у команды было много потерь. У клуба, как всегда, ушли очень много игроков, и никто не пришёл. Дай бог, чтобы пришёл Сергеев, Осинькину будет легче. Ещё восстановятся Гарре с остальными игроками, и будет совсем другая ситуация. Две недели перерыва кровь из носа нужны были «Крыльям Советов». Ведь они могут подойти к другой части чемпионата уже в другой форме.

В нашем чемпионате и стране может произойти всё что угодно. У нас часто любят убирать тренеров. Но я не вижу никаких фактов, чтобы убрать Осинькина. За четыре года «Крылья» впервые провалили маленький кусочек с объективными причинами. Осинькин отдал около 10 футболистов в топ-клубы России. Не бывает такого, чтобы он отдавал и игроки сами рождались. Чудес не бывает, Осинькину нужно время. Всем нравилось, когда футболисты уходили, а в клуб приходили большие деньги и был хороший результат. Это была сказка. Все руководители и чиновники были довольны. Но так не может быть постоянно, и когда-то начинается перезагрузка. Сейчас у клуба происходит перезагрузка», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Крылья Советов» после семи игр заработали шесть очков и располагаются на 10-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.

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