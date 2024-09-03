Клубы из Англии потратили $ 1,69 млрд на летнем рынке, став лидерами по этому показателю

Английские профессиональные клубы потратили $ 1,69 млрд в течение летнего трансферного рынка и стали лидерами по этому показателю. Об этом информирует отчёт Международной федерации футбола (ФИФА).

Согласно данным организации, на втором месте по количеству расходов на трансферы находится Италия. Клубы из этой страны потратили $ 825 млн. Замыкает тройку лидеров по числу затрат на покупки футболистов Франция с показателем в $ 697 млн. Испания расположилась на четвёртой строчке ($ 599 млн), Германия — на пятой ($ 572 млн).

Клубы, выступающие в Саудовской Аравии, потратили на трансферы минувшим летом сумму в $ 431 млн, что является шестым показателем.

После трёх туров чемпионата Англии первое место занимает «Манчестер Сити» (девять очков). На второй строчке располагается «Ливерпуль» (девять очков). На третьем месте находится «Брайтон» (семь очков).

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