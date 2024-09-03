Стало известно, какие проблемы у Кержакова были в «Кайрате» перед отставкой

У Александра Кержакова, покинувшего пост главного тренера «Кайрата», были проблемы с командой. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к клубу.

По словам источника, Кержакову не удалось наладить достаточный контакт с командой. При нём футболисты поделились на группировки, и не все игроки принимали методы работы тренера. В команде случались конфликты, а Кержаков не мог на это повлиять.

Также источник добавил, что руководство и футболисты «Кайрата» считали недостаточным время, которое Кержаков уделял команде. Утверждается, что тренировки проводит помощник Александра, а сам главный тренер в это время мог говорить по телефону.

Предыдущим клубом Александра Кержакова был сербский «Спартак» из Суботицы, который он возглавлял с июня по ноябрь 2023 года. Ранее экс-форвард работал в качестве главного тренера в кипрской «Кармиотиссе» (с февраля по апрель 2023 года), «Нижнем Новгороде» (с июня 2021 по июнь 2022 года) и томской «Томи» (с сентября 2020 по май 2021 года).