Защитник сборной Казахстана Скворцов поделился мнением о Черчесове

Защитник сборной Казахстана и подмосковных «Химок», выступающий в этом сезоне на правах аренды в «Шиннике», Лев Скворцов охарактеризовал главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«Со Станиславом Саламовичем я уже встретился и познакомился, вся совместная работа ещё впереди. Результаты его как тренера говорят сами за себя. Он очень сильный специалист, поэтому я думаю, что у нас с ним всё будет отлично», — приводит слова Скворцова Metaratings.

До национальной команды Казахстана Черчесов работал в венгерском клубе «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. Ранее специалист возглавлял сборную России, до этого работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком».