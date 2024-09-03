Гвардиола: Мюллер — один из величайших игроков в истории футбола

Бывший главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола высоко оценил значимость полузащитника Томаса Мюллера для мюнхенского клуба и мирового футбола в целом.

«Ни один другой игрок не похож на Томаса Мюллера! Он один из величайших игроков в истории «Баварии» и футбола. Не только из-за многочисленных титулов, но и потому, что он полностью сосредоточен, когда он нужен команде.

Футбольные болельщики по всему миру знают, насколько он важен на поле. Он умный, непредсказуемый игрок, который всегда знает, где нужно быть», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Баварии».

Напомним, 1 сентября Томас Мюллер провел свой 710-й официальный матч за «Баварию», превзойдя достижение Зеппа Майера (709 игр) и став рекордсменом клуба по этому показателю.