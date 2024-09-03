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Президент «Барселоны»: Суперлига помогла УЕФА улучшить Лигу чемпионов

Президент «Барселоны»: Суперлига помогла УЕФА улучшить Лигу чемпионов
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о влиянии Европейской Суперлиги на появление нового формата Лиги чемпионов.

«Суперлига не изменила своих позиций. Это помогло УЕФА улучшить формат проведения Лиги чемпионов. Я счастлив из-за нового формата и из-за того, что впереди будет ещё больше матчей, которыми можно насладиться», — приводит слова Лапорты официальный аккаунт каталонского клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

В апреле 2021 года от руководителей ряда европейских клубов появилось официальное подтверждение создания Суперлиги. Новый турнир был учреждён 12 клубами. Ожидалось, что к ним присоединятся ещё три. Эти команды должны были стать постоянными участниками Суперлиги. Ещё пять команд могли ежегодно претендовать на участие в соревновании.

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