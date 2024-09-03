Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Текстильщик — Спартак Кс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шикунов: великолепно, что сборная России играет, Карпин проводит большую работу

Шикунов: великолепно, что сборная России играет, Карпин проводит большую работу
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о функционировании сборной России в нынешних условиях.

«Слава богу, что сборной России есть с кем играть. Уже играли с Кыргызстаном и Узбекистаном, а теперь будет с тайцами и вьетнамцами. Ну что сделаешь? Нельзя ни на кого обижаться, потому что идёт такая ситуация в стране. Это великолепно, что сборная России играет и существует.

Карпин проводит большую работу, так как просмотрел большое количество футболистов. Кто-то говорит: «Зачем он берёт так много игроков?» Он мониторит на будущее. Когда сборная включится в игру на международных турнирах, то будет проделана большая работа со стороны Карпина. Будет список с футболистами, где будет написано, кто и чего стоит», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Шикунов: «Ростов» закончит чемпионат в середине таблицы — это их ниша

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android