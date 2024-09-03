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«Кубань Холдинг» в гостях победил «Форте» в матче 1/64 Кубка России

«Кубань Холдинг» в гостях победил «Форте» в матче 1/64 Кубка России
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Завершился матч 1/64 Фонбет Кубка России, в котором встречались «Форте» из Таганрога и «Кубань Холдинг». Игра проходила на стадионе «Форте Арена» в Таганроге. В качестве главного арбитра встречи выступил Андрей Стрелков из Курска. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
03 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК
Форте
Таганрог
Окончен
0 : 1
Кубань Холдинг
Павловская
0:1 Ревазов – 13'    
Удаления: Карташов – 90+6' / нет

На 13-й минуте единственный гол во встрече забил с пенальти нападающий «Кубань Холдинг» Ацамаз Ревазов.

На стадии 1/128 финала Кубка России «Кубань Холдинг» разгромил «Кубань» со счётом 5:0. «Форте» на предыдущей стадии турнира обыграл «Строитель» со счётом 5:2.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые победили «Балтику» со счётом 2:1.

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