«Остались ли для Санчо свободные номера в «Челси»? Пети — иронично о трансфере игрока

Бывший футболист «Арсенала» Эммануэль Пети в шутливой форме отреагировал на переход в «Челси» нападающего Джейдона Санчо из «Манчестер Юнайтед».

«Когда я увидел, что они подписали Джейдона Санчо в день окончания трансферного окна, я задался вопросом, остались ли для него свободные номера на футболке.

Представьте, как он открывает дверь в раздевалку и видит столько игроков — они все не помещаются в одной раздевалке! На тренировочной базе у них должны быть две комнаты для игроков, три поля и 12 физиотерапевтов», — приводит слова Пети ESPN.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 24-летний нападающий не был включён в заявку «Манчестер Юнайтед» ни на один из двух стартовых матчей. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн. Ранее вингер выступал за молодёжную команду «Манчестер Сити» и дортмундскую «Боруссию». «Челси» после трёх туров АПЛ набрал четыре очка и занимает 11-е место в турнирной таблице.