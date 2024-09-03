«Иногда члены ЭСК тоже не понимают трактовки». Каманцев — о работе судей в РПЛ

Председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев высказался о трудностях трактовки судейских решений и реакции клубов Российской Премьер-Лиги.

«За четыре-пять лет, что я в судействе, вопросы клубов не менялись: это трактовка эпизодов и большая открытость. Были вопросы качества текстов, которые публикует ЭСК. Мы постараемся объяснять лучше, но сказали клубам, что пять лет назад вообще не было объяснений. Сейчас есть и текст, и видео.

Есть несколько причин, почему клубы не понимают трактовки. Иногда члены ЭСК тоже их не понимают, когда голоса делятся 50 на 50. Но процент таких ситуаций — 1-2%. Есть общий контекст недовольства, но сформулировать его не могу. Например, по эпизоду в Махачкале решение ЭСК было 2:2. Но согласен, что тексты и видео с решением ЭСК можно улучшать.

Наиболее активным от клубов был Гаджи Гаджиев. Карпин вопросов не задавал», — приводит слова Каманцева Sport24.