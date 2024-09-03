Отец Марио Митая раскрыл причины ухода игрока из «Локомотива»

Лин Митай, отец защитника сборной Албании Марио Митая, прокомментировал переход своего сына на правах аренды из «Локомотива» в саудовский «Аль-Иттихад».

«Были новости про Серию А и другие команды топ-5 лиг Европы. Были разные варианты, но именно «Аль-Иттихад» убедил нас и «Локомотив».

Почему сын покинул российский клуб? Во-первых, потому что он молодой игрок и хочет работать с более опытными партнёрами. И мы считаем, эту возможность ему предоставят в Саудовской Аравии. Во-вторых, он ушёл потому, что в «Локомотиве» не получал слишком много минут на поле и много матчей вообще, и это не помогает ему совершенствоваться. И все понимают, что игрок, который мало играет, никогда не будет продан», — приводит слова Митая-старшего Sport24.

В нынешнем сезоне 21-летний албанец провёл один матч за железнодорожников в РПЛ, в котором отметился голевой передачей. Также на его счету три игры и результативный пас в рамках Кубка России.

Напомним, на прошедшем минувшим летом чемпионате Европы — 2024 защитник принял участие во всех трёх матчах группового этапа, в которых не отметился результативными действиями. По итогам этого соревнования сборная Албании набрала одно очко и заняла последнее место в группе В.