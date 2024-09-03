Средний возраст игроков, купленных клубами России, не превышает 25 лет пятый год подряд

Средний возраст футболистов, которых приобретают российские клубы в летнее межсезонье, не превышает 25 лет на протяжении последних пяти лет. Об этом информирует отчёт Международной федерации футбола (ФИФА).

Согласно данным организации, минувшим летом средний возраст игроков, купленных российскими клубами, составил 24,2 года. Летом 2023 года их средний возраст составил 24,7 года. Летом 2022 года — 23,7 года, летом 2021 года — 24,2 года, летом 2020 года — 24,7 года.

Напомним, после семи туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Зенит», который набрал 17 очков. На второй строчке располагается «Краснодар» с 15 очками. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив», также заработавший 15 очков.

Самые титулованные футбольные клубы России: