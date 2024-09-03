Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Текстильщик — Спартак Кс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Средний возраст игроков, купленных клубами России, не превышает 25 лет пятый год подряд

Средний возраст игроков, купленных клубами России, не превышает 25 лет пятый год подряд
Аудио-версия:
Комментарии

Средний возраст футболистов, которых приобретают российские клубы в летнее межсезонье, не превышает 25 лет на протяжении последних пяти лет. Об этом информирует отчёт Международной федерации футбола (ФИФА).

Согласно данным организации, минувшим летом средний возраст игроков, купленных российскими клубами, составил 24,2 года. Летом 2023 года их средний возраст составил 24,7 года. Летом 2022 года — 23,7 года, летом 2021 года — 24,2 года, летом 2020 года — 24,7 года.

Напомним, после семи туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Зенит», который набрал 17 очков. На второй строчке располагается «Краснодар» с 15 очками. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив», также заработавший 15 очков.

Материалы по теме
Клубы из Англии потратили $ 1,69 млрд на летнем рынке, став лидерами по этому показателю

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android