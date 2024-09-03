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Куман считает, что Слоту повезло с разгромной победой «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед»

Куман считает, что Слоту повезло с разгромной победой «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман считает, что его соотечественнику Арне Слоту, который возглавляет «Ливерпуль», повезло с тем, что «красные» разгромили «Манчестер Юнайтед» в матче 3-го тура АПЛ со счётом 3:0.

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 35'     0:2 Диас – 42'     0:3 Салах – 56'    

«Я наблюдал за матчем из-за многих нидерландских игроков на поле. Но, конечно, я также смотрел на это с точки зрения тренера. Арне Слот справляется с работой хорошо, но, если у тебя есть такая тройка тройка лидеров, как у него, ты должен понимать, что тебе повезло», — приводит слова Кумана The Sun.

«Ливерпуль» после этой победы набрал девять очков и поднялся на вторую строчку. «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала три очка за три матча. На первом месте находится «Манчестер Сити», у которого девять очков в трёх играх.

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