Куман считает, что Слоту повезло с разгромной победой «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман считает, что его соотечественнику Арне Слоту, который возглавляет «Ливерпуль», повезло с тем, что «красные» разгромили «Манчестер Юнайтед» в матче 3-го тура АПЛ со счётом 3:0.

«Я наблюдал за матчем из-за многих нидерландских игроков на поле. Но, конечно, я также смотрел на это с точки зрения тренера. Арне Слот справляется с работой хорошо, но, если у тебя есть такая тройка тройка лидеров, как у него, ты должен понимать, что тебе повезло», — приводит слова Кумана The Sun.

«Ливерпуль» после этой победы набрал девять очков и поднялся на вторую строчку. «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала три очка за три матча. На первом месте находится «Манчестер Сити», у которого девять очков в трёх играх.