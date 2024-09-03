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«Амкар» дома победил «Торпедо» Миасс в матче 1/64 финала Кубка России

«Амкар» дома победил «Торпедо» Миасс в матче 1/64 финала Кубка России
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Завершился матч 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались пермский «Амкар» и миасское «Торпедо». Игра проходила на стадионе «Звезда» в Перми. В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Харитонов из Казани. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Амкара».

Fonbet Кубок России . 1/64 финала
03 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК
Амкар-Пермь
Пермь
Окончен
1 : 0
Торпедо Миасс
Миасс
1:0 Мальцев – 62'    

На 62-й минуте матча забил вышедший на замену по ходу игры полузащитник «Амкара» Лев Мальцев. Во встрече было показано четыре жёлтые карточки: три предупреждения на счету хозяев, одно — на счету гостей.

В предыдущем раунде Кубка России «Амкар» обыграл «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила со счётом 1:1 (5:4 пен.).

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые победили «Балтику» со счётом 2:1.

Турнирная сетка Кубка России
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